Ведущая «Эфира» рассказала о положительном тесте на коронавирус

Ведущая телеканала «Эфир» Альбина Асылгараева сообщила, что у нее диагностирован коронавирус. Причем сдать тест она смогла только платно.

В своем Instagram журналистка написала, что заболела и вызвала врачей из поликлиники. Те «выписали двухнедельный больничный и лечение от ОРВИ».

При этом описанные Асылгараевой симптомы подходят под характерные для COVID-19: температура, ангина, насморк, сыпь и пропавшее обоняние.

«Самое интересное, что если бы я не сдала тест по своей инициативе, никто бы так и не узнал, что я «коронована». И я бы ходила по делам, друзьям, на работу и обязательно бы поехала к бабушке», — пишет телеведущая.

Она сообщила, что сдала второй тест и надеется, что результат будет отрицательным.