В Казани достроили торговый центр на Павлюхина

Фото: пресс-служба компании UD Group

В Казани достроили торговый центр KazanMall на Павлюхина. Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала Центру семейного отдыха заключение о соответствии, пишет пресс-служба ведомства.

Общая площадь здания составила 137,7 тыс. кв. метров, KazanMall сейчас самый крупный ТЦ в столице республики. В здании находятся развлекательные площадки, кинотеатр, зоны отдыха, кафе и магазины. Подземный и первый этажи предусмотрены под паркинг.

Напомним, о планах вложить 6 млрд рублей в строительство нового мегамолла в Казани близкий к «Унистрою» девелопер UD Group заявил в 2017 году. Представитель застройщика рассказала «Реальному времени» подробности проекта.

