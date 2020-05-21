В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до девяти

В Татарстане за последние сутки подтвердился 71 новый случай коронавируса. Таким образом, на 21 мая в Татарстане зарегистрировано 2 546 случаев COVID-19. Выздоровело 1 452 человека.

Тем временем в республике зафиксировали девятый случай смерти от COVID-19. Это житель Зеленодольского района 1950 года рождения. 11 мая он был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии и госпитализирован в изолятор реанимационного отделения Зеленодольской ЦРБ. Далее был подключен к аппарату ИВЛ с тяжелым течением вирусно-бактериальной внебольничной двухсторонней пневмонии. Имел различные хронические заболевания.



13 мая бригада реаниматологов РКБ хотела эвакуировать его в госпиталь, но это не получилось из-за тяжелого состояния пациента. В тот же день была констатирована смерть. Диагноз подтвержден в результате проведения патологоанатомической экспертизы.

