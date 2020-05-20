Итоги дня: Путин одобрил выдвижение Минниханова, казанский зоопарк открывается, новые случаи COVID-19
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 мая.
- Сегодня прошла видеовстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Руководитель республики доложил главе государства о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией, предложил ряд решений для поддержки экономики, а также заявил о готовности выдвинуться на новый срок в сентябре этого года.
Путин поддержал выдвижение Минниханова, отметив успехи президента РТ и пожелав ему дальнейших свершений.
- Казанский зооботсад откроется в четверг, 21 мая. В обычном режиме будут работать как старая, так и новая части зоопарка. Сотрудники учреждения рассказали, что во время вынужденной приостановки работать было нелегко. С другой стороны, животные получили своеобразные каникулы и смогли отдохнуть от внимания посетителей.
- В Татарстане за последние сутки зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено уже 2 475 случаев. При этом 1 452 пациента выздоровели. Зарегистрировано восемь умерших от COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила сегодня, что Татарстан является одним из регионов с наименьшими показателями смертности от коронавируса.
- Прокуратура Татарстана добилась возбуждения уголовного дела на четырех организаторов фонда «Гафаров и партнеры». Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Ранее прокуратура усмотрела признаки финансовой пирамиды в фонде челнинского бизнесмена.
- Минэкономики Татарстана отчиталось о завершении строительства индустриального парка «Саба». На проект потрачено 248,8 млн рублей.
- На следующей неделе Госсовет РТ проведет торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР. Мероприятие назначено на 27 мая, когда был подписан декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике».
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