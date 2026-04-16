16 регионам списали часть долгов по бюджетным кредитам

Общий объем списания составил 31 млрд рублей, средства направят на развитие

Правительство России приняло решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще 16 регионам. Общая сумма списания составила 31 млрд рублей.

Как отмечается, высвобожденные средства регионы смогут направить на развитие экономики и повышение качества жизни населения.

В перечень вошли субъекты, которые направляли значительную часть своих ресурсов на реализацию мастер-планов городов, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта. Это республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия и Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, Кабмин продолжает укреплять финансовые возможности регионов, которые реализуют инфраструктурные проекты и формируют условия для привлечения инвестиций.

Ранее «Реальное время» писало, что расходы Казани по итогам 2025 года составили почти 64,3 млрд рублей, доходы — 62,2 млрд. Дефицит был равен порядка 2 млрд рублей.

Ариана Ранцева