«Как можно объяснить крайне низкое исполнение расходов по ЖКХ?»

Начальник финансового управления исполкома Казани объяснил это значительным объемом переходящих контрактов

Список почетных граждан Казани сегодня пополнился: почетные звания присвоили сразу двум крупным политикам — экс-главе Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину и министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину. Такое решение приняли на сессии Казгордумы. Также внесли изменения в бюджет города на 2026 год, в результате чего дефицит вырос до 4,5 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мухаметшин и Файзуллин — почетные граждане Казани

VII сессия Казгордумы началась с награждений. В родной город приехала российская теннисистка Вероника Кудерметова — заслуженный мастер спорта, победительница турнира Большого шлема в парном разряде. Ранее ее внесли в Книгу почета Казани, а теперь мэр города Ильсур Метшин вручил спортсменке почетную награду.

— До сих пор сердце стучит. В первую очередь хочется сказать: для меня это большая честь. Вдвойне приятно, что на родной земле так высоко оценивают мои результаты. Надеюсь, подрастающему поколению я подаю пример своими результатами, своим поведением, [доказываю,] что за счет своего труда и веры можно добиться больших высот, — поделилась теннисистка.

Звание «Почетный гражданин Казани» сегодня присвоили экс-главе Госсовета Татарстана, ныне его почетному председателю Фариду Мухаметшину и министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину. Кандидатуры внес на рассмотрение Ильсур Метшин — депутаты его поддержали.

— Жизнь и трудовая деятельность Фарида Хайрулловича тесно связана с Казанью, — сказал мэр о Мухаметшине. — Неоценима его роль в формировании правовой базы суверенитета Татарстана. На посту премьер-министра он обеспечил экономическую стабилизацию в период крупных реформ.

Говоря об Иреке Файзуллине, Ильсур Метшин напомнил, что глава Минстроя России родился и получил высшее образование в Казани. В период работы в столице Татарстана он курировал, в частности, строительство Иннополиса и ОЭЗ «Алабуга».



Дефицит бюджета Казани — 2 млрд

Доходы Казани по итогам 2025 года составили 62,2 млрд рублей, расходы — почти 64,3 млрд. Дефицит был равен порядка 2 млрд рублей. Такие цифры озвучил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Налоговые и неналоговые поступления в городской бюджет в прошлом году достигли 37,9 млрд рублей — на 14% больше, чем в 2024-м. Наибольшую сумму налоговых поступлений принес НДФЛ — 17,5 млрд рублей, или 54% от общего показателя. Еще 6,7 млрд рублей, или 21%, дал налог на совокупный доход, 5 млрд, или 16%, — земельный. Неналоговые доходы составили более 5,7 млрд рублей — в основном они были сформированы за счет использования и продажи муниципального имущества. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней достигли 24,3 млрд рублей.

Большая часть расходов — 48 млрд, или 74,8%, — пришлась на социальную сферу. Только на образование направили 39,4 млрд рублей (+19% к 2024-му). Городское хозяйство потребовало 8 млрд рублей — крупнейшей статьей расходов стали улично-дорожная сеть и благоустройство.

— Как можно объяснить крайне низкое исполнение расходов по ЖКХ — всего 66,9% от плана, притом что это одна из самых чувствительных для жителей сфер? И почему по жилищному хозяйству исполнение составило даже 57,9%, по капитальному хозяйству — вообще 3,8%, а по благоустройству — 75,1%? — поинтересовался депутат Петр Королев.

— Низкое исполнение здесь носит технический характер. Есть значительный объем переходящих контрактов. Это ремонт фасадов ЖК «Лазурные небеса» — порядка 50 млн рублей. В части инвентаризации коммунальной сети водоснабжения есть расходы, которые идут через Комитет земельных и имущественных отношений, там тоже заключен переходящий контракт. Есть средства, выделенные республикой на обустройство дорожек похоронного комплекса «Курган», там тоже был заключен переходящий контракт в конце прошлого года. Здесь, скажем так, не злостное неисполнение, а заключение переходящих контрактов, [проблема] технического характера, — ответил докладчик.



Расходы на 2026 год увеличили на 3,6 млрд

Кроме того, на сессии внесли изменения в бюджет Казани на 2026 год. Доходы выросли на 1,2 млрд рублей, до 63,6 млрд. Расходы составят 68,1 млрд рублей — на 3,6 млрд больше изначально утвержденных. Дефицит бюджета будет равен 4,5 млрд рублей — вместо 2,1 миллиарда.

По словам Ирека Мухаметшина, после возврата неиспользованных остатков финансовой помощи бюджет Казани пополнится на 818,6 млн рублей. Их направят на ремонтно-восстановительные работы в ЖК «Лазурные небеса», обустройство дорожек похоронного комплекса «Курган», содержание очистных сооружений ливневой канализации, обрезку и посадку деревьев и другие цели.

Кроме того, Татарстан безвозмездно направит столице 1,2 млрд рублей. Их потратят на выплаты работникам муниципальных учреждений и гранты, оплату лизинговых платежей, содержание объектов внешнего благоустройства, установку дорожных знаков и восстановительные работы в доме на Оренбургском тракте, 8.

Целевые расходы за счет остатков бюджета на начало года докладчик предложил направить на следующие цели:

переходящие договорные обязательства — 898,2 млн;

резерв на Фонд оплаты труда (ФОТ) работникам СКС — 172,7 млн;

погашение кредиторской задолженности — 157,8 млн;

природоохранные мероприятия — 71,8 млн;

целевые безвозмездные поступления — 24 млн;

муниципальный дорожный фонд — 4,9 миллиона.

Остатки средств со счетов автономных и бюджетных учреждений потратят на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов и охрану образовательных учреждений. Общая сумма — 230,7 млн рублей.

