Глава Нижнекамского района предупредил жителей о телефонных мошенниках
Злоумышленники представляются сотрудниками администрации и приглашают горожан на различные мероприятия
В Нижнекамске участились случаи звонков телефонных мошенников пожилым жителям. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев, отреагировав на обращения граждан.
Злоумышленники представляются сотрудниками администрации и приглашают горожан на различные мероприятия. При этом они пытаются выманить у людей персональные данные, в частности номера СНИЛС. По словам главы района, администрация не проводит подобных телефонных обзвонов и не запрашивает персональные данные граждан по телефону.
Радмир Беляев призвал жителей быть бдительными и не сообщать свои личные данные незнакомцам. Особое внимание следует уделить информированию пожилых родственников о подобных схемах мошенничества. При поступлении подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекращать разговор.
Напомним, что в Татарстане с начала года заблокировали более 455 тысяч попыток доступа к мошенническим ресурсам.
