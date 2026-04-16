Глава Нижнекамского района предупредил жителей о телефонных мошенниках

Злоумышленники представляются сотрудниками администрации и приглашают горожан на различные мероприятия

В Нижнекамске участились случаи звонков телефонных мошенников пожилым жителям. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев, отреагировав на обращения граждан.

Злоумышленники представляются сотрудниками администрации и приглашают горожан на различные мероприятия. При этом они пытаются выманить у людей персональные данные, в частности номера СНИЛС. По словам главы района, администрация не проводит подобных телефонных обзвонов и не запрашивает персональные данные граждан по телефону.

Радмир Беляев призвал жителей быть бдительными и не сообщать свои личные данные незнакомцам. Особое внимание следует уделить информированию пожилых родственников о подобных схемах мошенничества. При поступлении подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекращать разговор.

Напомним, что в Татарстане с начала года заблокировали более 455 тысяч попыток доступа к мошенническим ресурсам.

