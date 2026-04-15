В Дагестане из-за непогоды закрыты 11 участков дорог

Без транспортного сообщения остаются 13 населенных пунктов, восстановление ведется на десятках участков

Фото: Динар Фатыхов

В Дагестане 13 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения после ущерба, нанесенного непогодой с конца марта. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на 19:00 мск закрыты 11 участков дорог. Без сообщения остаются шесть населенных пунктов в Тляратинском районе, шесть — в Дахадаевском и один — в Казбековском районе.

При этом на 16 участках движение закрыто с обеспечением объездов, а на 104 участках проезд автотранспорта уже восстановлен.

Всего последствия непогоды затронули 129 участков дорог. В ликвидации последствий было задействовано более 100 единиц техники и около 300 рабочих.

В настоящее время работы продолжаются: задействованы 62 единицы дорожной техники и 103 рабочих.

В пресс-службе также сообщили, что по обращениям правительства Дагестана в Минтранс РФ и Федеральное дорожное агентство сформирована рабочая группа для подготовки материалов по оценке ущерба дорожной инфраструктуры.

Причиной разрушений стали обильные дожди и ветер, вызвавшие подтопления домов, социальных объектов и дорог, а также сход селей и оползней.

Ариана Ранцева