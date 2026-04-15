Иран предложил Италии союз на фоне спора Трампа и Мелони

Дипмиссия в Гане с иронией заявила о «вакансии» союзника после резких высказываний президента США

Иран предложил Италии рассмотреть возможность союзничества вместо США на фоне публичной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, пишет RT.

Соответствующее заявление было опубликовано в аккаунте посольства Ирана в Гане, где ситуацию охарактеризовали как «подачу заявки на эту вакансию».

В сообщении также в ироничной форме упомянули, что единственным поводом для разногласий между Ираном и Италией якобы остается спор о происхождении мороженого.

— Фалуде появилось первым, джелато заявило о себе громче. Уже 2 000 лет у нас идет «холодная» война по этому поводу, — говорится в публикации.

Перепалка между Трампом и Мелони возникла после того, как глава итальянского правительства поддержала папу Римского, ранее критиковавшего высказывания американского президента.

В ответ Трамп заявил, что «шокирован» позицией Мелони и назвал ее «неприемлемой». Кроме того, он утверждал, что Иран мог бы «разнести Италию в щепки за две минуты».



Ариана Ранцева