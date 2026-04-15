США отказались принять предложение РФ по урану Ирана

По словам Дмитрия Пескова, Россия готова принять обогащенный уран, но американская сторона выступила против этого варианта

США отказались от предложения России принять обогащенный уран из Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

По его словам, Россия и Китай ранее предупреждали о негативных последствиях решения иранского вопроса силовым путем, указывая, что такой конфликт может негативно повлиять на мировую безопасность.

Песков отметил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке и возможная нехватка нефти на мировом рынке будут ощущаться во всем мире еще длительное время.

Он также сообщил, что ситуация на атомной электростанции «Бушер» после атак была потенциально очень опасной, однако негативных последствий удалось избежать. Россия рассчитывает, что подобных ударов в дальнейшем не будет.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул необходимость гарантировать свободу торгового судоходства в контексте ситуации вокруг Ирана.

По его словам, Израиль, Иран, Ливан и Палестина имеют право на безопасность, однако она не должна достигаться за счет угроз безопасности других стран.

Песков заявил, что Иран должен иметь безусловное право на развитие мирной атомной энергетики.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с лидерами Ирана, Израиля и стран Персидского залива.

В числе прочего Песков сообщил, что Россия готова наращивать поставки энергоносителей за рубеж.



Ариана Ранцева