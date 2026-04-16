ВС России нанесли массированный удар по объектам Украины
Целями стали заводы, где производят ракеты и дроны, а также объекты энергетики, которые используются для нужд украинской армии
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом на украинские атаки по гражданским объектам на территории России.
Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали заводы, где производят ракеты и дроны, а также объекты энергетики, которые используются для нужд украинской армии.
