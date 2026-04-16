Металлургическая отрасль Татарстана лидирует по зарплатам в промышленности — в среднем 115 тысяч в месяц

Фото: Динар Фатыхов

По данным сервиса «Авито Работа», в первом квартале 2026 года самыми высокими зарплатными предложениями в промышленной сфере Татарстана отметилась металлургическая отрасль. Работодатели готовы были платить новым сотрудникам в среднем 115 060 рублей в месяц.

На втором месте по уровню оплаты труда оказалось транспортное машиностроение с показателем 88 634 рубля в месяц. Эта отрасль включает производство транспортных средств и оборудования, где особенно востребованы специалисты по сборке и обслуживанию техники.

Третью позицию заняла лесная и деревообрабатывающая промышленность, предлагающая специалистам зарплату в размере 87 451 рубля ежемесячно. В этой сфере предприятия занимаются производством пиломатериалов, фанеры и мебели.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Примечательно, что высокий уровень зарплат в промышленном секторе во многом обусловлен дефицитом квалифицированных рабочих кадров. За последний год особенно вырос спрос на сварщиков — на 74%, а также на слесарей-инструментальщиков, число вакансий для которых увеличилось на 37%.

Основная проблема — переизбыток офисных специалистов с высшим образованием. Хоть предприятия и предлагают высокие зарплаты (до 93 тысяч рублей) токарям, наладчикам, строителям, люди все равно отказываются идти на технические профессии.

— Так, в I квартале 2026 года средние предлагаемые зарплаты для сварщиков увеличились на 70% год к году, для обмотчиков и операторов станков — на 69%, для инженеров-техников — на 61%. Компании продолжают наращивать выпуск продукции, обновлять оборудование и усиливать производственные мощности — и без этих специалистов такие процессы просто не идут, — комментирует директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренко.

Специалисты говорят, что «офисников» не стоит тянуть на завод, а также необходим акцент на удержание возрастных высококвалифицированных специалистов и предоставление возможностей для вышедших из декрета женщин. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова