В Татарстане с начала года заблокировали более 455 тысяч попыток доступа к мошенническим ресурсам

По данным «Лаборатории Касперского», в первом квартале 2026 года в Татарстане специалисты заблокировали свыше 455 тысяч переходов на фишинговые и скам-ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба компании. Параллельно было обнаружено более 841 тысячи писем с потенциальными угрозами.

Злоумышленники стали хитрее: теперь они используют сложные схемы обмана и общаются через разные мессенджеры. Особенно активно они атаковали больницы и заводы. В конце прошлого года мошенники рассылали фальшивые письма от имени страховых компаний и больниц. А в феврале начали обманывать и промышленные предприятия.

— В качестве легенды использовались, например, жалобы пациентов в рамках ДМС или просьбы срочно принять пациента на лечение. Рассылки выглядели правдоподобно: домены отправителей вредоносных сообщений имитировали домены реальных организаций, от имени которых действовали злоумышленники, — приводит пример руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также хакеры притворялись налоговой службой. Одна группа злоумышленников отправила более 1600 поддельных писем от имени налоговой. Новой уловкой стало использование обычных сайтов для обмана. За три месяца заблокировали почти 40 тысяч писем со ссылками на фальшивые опросы.

Эксперты советуют:

не переходить по ссылкам от незнакомцев;

не вводить личные данные на подозрительных сайтах;

установить надежную защиту на все гаджеты.

Наталья Жирнова