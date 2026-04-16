В период с 25 апреля по 11 мая татарстанцам запретят разводить костры и использовать мангалы
Кабмин выпустил соответствующее постановление
Кабмин Татарстана принял решение о введении особого противопожарного режима на территории региона. Режим будет действовать с 25 апреля по 11 мая 2026 года, следует из документа.
В период действия режима на территории республики будут действовать строгие ограничения. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. Ограничения также коснутся использования мангалов и других приспособлений для приготовления пищи в частных домовладениях в определенных зонах.
Под запрет попадет использование пиротехники в населенных пунктах, садоводческих товариществах и на объектах экономики, граничащих с лесными массивами. Запрещено будет запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.
Планируется очистка территорий от сухой травы и мусора, проверка работоспособности источников противопожарного водоснабжения. В населенных пунктах создадут временные противопожарные посты, организуют патрулирование лесов и мест массового отдыха.
Помимо этого, будут проведены специальные мероприятия по обучению граждан действиям при возникновении пожаров и эвакуации из опасных зон. Все ответственные службы перейдут в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные возгорания.
Напомним, что на данный момент Минприроды России фиксирует снижение числа лесных пожаров при росте площадей возгораний.
