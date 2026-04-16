Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон начала свою работу

Цены и расписание сохранились с прошлого сезона

Фото: Динар Фатыхов

С 16 апреля начала свою работу Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом было объявлено в социальных сетях.

Согласно документам, цены на проезд не изменились с прошлого сезона: взрослый билет стоит 100 рублей, для подростков с 12 до 14 — 50 рублей, а детский билет будет бесплатным.

Также не изменилось и расписание переправы. Первые паромы отходят с двух сторон в 6:00, а последние — в 22:00. О начале работы паромов говорили еще 14 апреля, когда навигация должна была начаться в 15:00, но открытие сезона перенесли на несколько дней по независящим от администрации обстоятельствам.

Наталья Жирнова