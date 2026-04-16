В Татарстане стали меньше травиться алкоголем — 7 случаев за неделю

За период с 6 по 12 апреля 2026 года в Татарстане было зарегистрировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре республики.

Анализ показал, что большинство пострадавших — мужчины, на которых приходится 77,2% всех случаев отравлений. Женщины составили 22,8% от общего числа пострадавших.

Отдельно отмечено 7 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, при этом источник приобретения алкоголя не установлен.

Значительную долю составили отравления среди несовершеннолетних: 15,8% случаев пришлось на детей (в основном из-за ошибочного приема препаратов по недосмотру взрослых) и 8,8% — на подростков.

Среди преднамеренных отравлений 70% случаев связаны с намеренным одурманиванием, 20% имели суицидальный характер, остальные 10% относятся к прочим причинам. В структуре случайных отравлений преобладали случаи ошибочного приема препаратов (58,3%), 25% связаны с употреблением веществ с целью опьянения, а 16,7% относятся к прочим причинам.



Напомним, что в прошлом отчете этот показатель составлял 8 зарегистрированных случаев.



Наталья Жирнова