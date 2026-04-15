Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля

21:38, 15.04.2026

Рейсы возможны до 15 мая с 07:00 до 01:00, при этом небо Ирана закрыто для российских авиакомпаний

Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля
Фото: Реальное время

Росавиация разрешила выполнение полетов российских авиакомпаний в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая, пишет ТАСС.

Согласно установленным условиям, рейсы могут выполняться во временном интервале с 07:00 до 01:00.

Одновременно с этим воздушное пространство Ирана в указанный период закрыто для полетов российских авиакомпаний.

Также продлены рекомендации для российских перевозчиков приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них до последующего уведомления.

Ариана Ранцева

