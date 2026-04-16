Росгвардейцы задержали грабителя в нижнекамском супермаркете

Прибыв на место, правоохранители заметили, как продавец преследует убегающего мужчину

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже из местного магазина. Инцидент произошел днем на улице Бызова, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

Наряд получил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в супермаркете. Прибыв на место, правоохранители заметили, как продавец преследует убегающего мужчину. По словам сотрудника магазина, похититель украл алкогольную продукцию.

40-летний ранее судимый мужчина был задержан на месте. При досмотре у него обнаружили украденные спиртные напитки на 4 тысячи рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе разбирательства выяснилось, что при попытке задержания подозреваемый нанес удар продавцу. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанный передан сотрудникам полиции.

Напомним, что в Татарстане начались рейды по контролю за охотниками с помощью дронов.

Наталья Жирнова