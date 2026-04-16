Налоговики обвинили дилера Lada в Уфе в выводе 156 млн у нефтетрейдера-банкрота

ФНС уличила компанию «Башгостнефть» в фиктивных сделках по покупке автомобилей, среди кредиторов банкрота «Банк Казани»

В Башкортостане оспаривают сделки местного обанкротившегося нефтетрейдера — компании «Башгостнефть», одним из кредиторов которой выступает «Банк Казани». Наибольшая сумма требований у налоговиков (92,5 млн рублей), которые уличили продавца топливом в фиктивных сделках с уфимским автодилером Альбертом Мухамедьяровым, владельцем ГК «Автодвор». В ФНС утверждают, что его фирмы не поставили автомобили должнику после получения оплаты. Арбитражный управляющий считает, что так выводили активы банкрота, и добивается возврата в конкурсную массу почти четверти миллиарда рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

От уфимского дилера АвтоВАЗа требуют вернуть четверть миллиарда рублей

В башкортостанском арбитраже оспаривают несколько крупных сделок топливной компании «Башгостнефть», которую суд объявил банкротом летом 2024 года. Одним из ее кредиторов выступает «Банк Казани» с суммой требований около 11 млн рублей.

Нефтетрейдер проработал на рынке Башкирии около десятка лет, занимался оптовой торговлей топливом. С 2018 года компания принадлежит ее бывшему директору, уфимскому предпринимателю Александру Разумову. Доходы предприятия рухнули с 856 млн рублей в 2021 году до 202 млн в 2022-м, данных за последующие годы нет. Всего в реестре у должника на сегодня требования на 114,6 млн, включая долг перед налоговиками в 92,5 млн.

В ходе конкурсного производства были выявлены и оспариваются сделки по перечислениям «Башгостнефти» в адрес двух компаний известного башкирского бизнесмена Альберта Мухамедьярова, владельца крупных автосалонов в Уфе:

«Автодвор+» — на сумму 122,8 млн и взыскание процентов 68,7 млн;

«Автодвор» — на сумму 33,2 млн и взыскание процентов 16,9 млн.

Если суд поддержит заявление, автодилеру придется вернуть в конкурсную массу продавца топлива в общей сложности почти четверть миллиарда рублей (241,6 млн).

Группа компаний «Автодвор» Мухамедьярова — официальный дилер Lada в Уфе, работает на рынке с 1995 года, имеет несколько автоцентров в городе. Предпринимателю принадлежит 11 компаний с общим годовым оборотом в 1,3 млрд рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

ФНС: автодилер формально выступил поставщиком машин

Заявления о признании сделок нефтетрейдера с автодилером недействительными суд рассмотрит в мае. Как указал конкурсник «Башгостнефти», ее переводы денег — 122,8 млн рублей в адрес ООО «Автодвор+» и 33,2 млн для ООО «Автодвор» — без реального встречного предоставления и заключения договоров, являются мнимыми сделками и «выводом активов должника».

По состоянию на 2018 год кредиторская задолженность продавца топлива составляла 53,5 млн, на 2019 год — 75,8 млн, на 2020 — 130,5 млн. Требование ФНС России в размере 92,5 млн возникло на основании выездной налоговой проверки в отношении «Башгостнефти». По ее результатам компании доначислили НДС за период с третьего квартала 2018 по 2020 год — ранний срок уплаты с 25 октября 2018 года. Соответственно, начиная с этой даты, у должника была сформирована налоговая база и возникла обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, говорится в материалах арбитража.

Задолженность по налогам образовалась до заключения оспариваемых сделок, следовательно, на момент их совершения продавец топливом обладал признаками неплатежеспособности, указал арбитражный управляющий. По его заявлению, «Автодвор+» получил деньги без реального исполнения договоров, то есть должен был знать о противоправности действий должника. При этом действиями обеих компаний создавалась схема по обналичиванию НДС, что установлено результатами налоговой проверки.

В материалах ФНС сообщается, что «Башгостнефть» с участием поставщика автомобилей организовала «схемные операции» в целях формирования «бумажного» НДС и вывода денег из своего хозяйственного оборота. Налоговики установили, что фирмы автодилера формально выступали в качестве поставщиков автомобилей для нефтетрейдера, при этом автомобили никогда не передавали заказчику. Машины в действительности были проданы по договорам купли-продажи «физикам», сообщили в ФНС. Таким образом, «стороны создавали фиктивный документооборот, показывающий приобретение должником транспортных средств у ООО «Автодвор+», хотя данные транспортные средства в действительности реализовывались аффилированным лицом ООО «Автодвор М» физическим лицам за наличный расчет», указали инспекторы.

— Цепочка движения товаров от ООО «Автодвор+» в адрес должника оформлена документально формально, без фактической передачи товаров, с целью искажения бухгалтерской и налоговой отчетности, что позволило должнику незаконно уменьшить налоговые обязательства по НДС и налогу на прибыль организаций, — отметили налоговики.

По их информации, директор должника Разумов совершил совокупность действий, направленных на «построение искаженных, искусственных договорных отношений, имитации реальной экономической деятельности». К такому выводу в налоговом органе пришли на основании ответов Управления ГИБДД МВД по РБ, протоколов допросов фактических покупателей автомобилей, паспортов транспортных средств, ответов ООО «Автодвор+», показаний свидетелей, анализа IP адресов. Фактически переведенные денежные средства от должника в адрес ООО «Автодвор+» и ООО «Автодвор» были обналичены, считают в ФНС.

Конкурсник: «Они совместно выводили активы»

Прямых связей между компаниями нефтетрейдера и автодилером, согласно открытым источникам, нет. Но конкурсный управляющий банкрота добивается привлечения контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности, указывая в заявлении как Александра Разумова, так и Альберта Мухамедьярова и его фирмы — «Автодвор» и «Автодвор+».

— По результатам налоговой проверки выяснилось, что они действовали совместно и выводили активы. Это ФНС решило, в законную силу вступило решение. По идее здесь без вариантов должны привлечь. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности отложено в связи с тем, что сделки еще не рассмотрены, — сообщил «Реальному времени» конкурсный управляющий «Башгостнефти» Денис Васильчук.

В своем заявлении он указал, что Альберт Мухамедьяров — контролирующий выгодоприобретатель по вышеуказанным сделкам с группой «Автодвор» на общую сумму более 200 млн руб. Именно эти транзакции привели к возникновению задолженности перед налоговым органом, так как действиями должника и данной группы создавалась схема по обналичиванию НДС. «Таким образом, ООО «Автодвор», ООО «Автодвор+», Мухамедьяров А. Р. являются лицами, получившими существенный актив должника (денежные средства), выбывший из владения должника по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам возглавляемой организации и ее кредиторов», — заявил он.

Ранее суд наложил арест на имущество и счета фирмы «Автодвор+» в пределах суммы исковых требований 182,7 млн. Но Мухамедьяров добился замены обеспечительной меры — предложил запретить сделки с недвижимостью другой своей компании «Евразия-СИАН», которая занимается лесозаготовками. Как оказалось, на ее балансе есть крупные активы автомобильного бизнеса предпринимателя, а именно автосервисный комплекс «Автодвор» на Базисном проезде в Уфе. В результате сейчас под арестом:

нежилое здание (к/н 02:55:050230:176) площадью 2 600,8 кв. м по адресу: г. Уфа, Базисный проезд, д. 6 рыночной стоимостью 188,1 млн;

нежилое здание (к/н 02:55:050230:177) площадью 851,2 кв. м по адресу: г. Уфа, Базисный проезд, д. 6/2 рыночной стоимостью 64,7 млн;

нежилое здание (к/н 02:55:050230:197) площадью 105,8 кв. м по адресу: г. Уфа, Базисный проезд, д. 6 рыночной стоимостью 4,4 млн;

автостоянка (к/н 02:55:050230:172) площадью 4 700 кв. м по адресу: г. Уфа, Базисный проезд, д. 6 рыночной стоимостью 22,9 млн;

нежилое здание (к/н 02:55:050230:180) площадью 108,5 кв. м по адресу: г. Уфа, Базисный проезд, д. 6/2г рыночной стоимостью 4,6 млн;

нежилое здание (к/н 02:55:050230:178) площадью 118,9 кв. м по адресу: г. Уфа, Базисный проезд, д. 6/2а рыночной стоимостью 5 млн рублей.

Кредиторы: «Понимаем, что с «Башгостнефти» вряд ли получится что‑то взыскать»

«Реальное время» направило запросы в адрес учредителя «Башгостнефти» Александра Разумова и владельца компании «Автодвор» Альберта Мухамедьярова с просьбой высказать свои позиции по спору. Комментарии будут опубликованы по получении.

Все надежды кредиторов на то, что сделки банкрота с фирмами автодилера по результатам налоговой проверки удастся оспорить. Тем более что в текущих экономических условиях, когда государство особенно заинтересовано в наполнении бюджета, ФНС усилила работу по взысканию задолженностей по налогам.

— Понимаем, что с «Башгостнефти» вряд ли получится что‑то взыскать. Но сейчас идет процесс оспаривания ее сделок с ГК «Автодвор», в том числе по налоговым претензиям. Если удастся оспорить эти сделки, компания должна будет вернуть денежные средства в конкурсную массу. У группы сейчас арестованы автосалоны — здания и сооружения. Их стоимость в разы превышает реестр требований. В реестре около 110 млн, а объекты стоят до 300 млн рублей. Если налоговые органы доведут дело до конца, погашение будет стопроцентным, — сообщил «Реальному времени» главный юрист «Банка Казани» Ильшат Гильмутдинов.

— Дело в том, что ФНС опросила всех сотрудников «Автодвора», и их показания подтвердили факт нарушений. По сути, доказательства уже собраны — спорить здесь не о чем. Как я понимаю, Мухамедьяров — не последний человек в Башкортостане. Наслышан, что он раньше сам занимался банкротствами и даже создал СРО. Поэтому для меня странно их процессуальное поведение в деле о банкротстве, в том числе по сделкам, — поделился мнением Денис Васильчук.

Альберт Мухамедьяров стал предпринимателем в 90-е годы. Сфера его интересов распространялась не только на торговлю автомобилями, но и на сельхозпроизводство, туризм, ресторанный и медиабизнес. Он был учредителем радиокомпании «Европа плюс. Уфа». В его медиахолдинг также входили «Ретро FM», «Милицейская волна», «Релакс FM», телеканал «РЕН ТВ Уфа», газета «Евразия». Ему же принадлежал популярный курорт на берегу Павловского водохранилища. Бизнесмен также известен благодаря своим резонансным высказываниям и поступкам: в Сети быстро стало вирусным видео, где он разбивает молотком планшет Apple в ответ на западные санкции. Кроме того, засветился в нескольких скандальных историях, о которых сообщали уфимские СМИ, например, о суициде инспектора Роспотребнадзора, которая проверяла его кафе-магазин, и нашумевшем случае якобы с сырыми котлетами для школьников.