УНИКС в третий раз подряд проиграл «Зениту» и уезжает из Санкт-Петербурга с травмированным Кулагиным

Игра команд двух столиц завершилась в пользу петербуржцев

УНИКС на выезде проиграл «Зениту» со счетом 86:69 (32:17, 20:17, 14:13, 20:22) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это уже третье поражение казанцев подряд от питерского клуба. Конечно, для Казани оно не отразится в турнирной таблице перед плей-офф (за командой уже закрепилось 2-е место), но точно не даст расслабиться. К тому же, сейчас не известна судьба капитана команды — Дмитрия Кулагина, который покинул паркет в конце первой четверти с травмой. Вернется ли лидер казанцев, как Велимир Перасович будет использовать еще два матча регулярки и с кем УНИКС встретится в плей-офф — в материале «Реального времени».



Еще один новичок-легионер УНИКСа на паркете перед плей-офф

УНИКС подошел к игре против «Зенита» не в самом оптимальном составе. Продолжает восстанавливаться Пэрис Ли, в последний раз он выходил на паркет 19 марта против «Пармы», набрав 11 очков за игру. При этом играл Маркус Бингэм, у которого несколько дней назад случился приступ астмы.

Одновременно с этим пару дней назад руководство клуба приняло решение вывести из заявки на текущий сезон Тайрона Брюэра. 4 апреля он получил травму надплечья в матче с «Уралмашем», которая исключила его возвращение на паркет в ближайшее время. Потеря такого игрока для команды — точно не плюс к удаче: форвард играл ключевую роль в набирании очков. Например, в победном матче против лидера лиги ЦСКА Тайрон добыл для команды 23 очка, а в январе против «Пари НН» набрал сразу 30.

И все же, время у клуба для заделывания дыр в составах до плей-офф еще имеется, поэтому, вслед за информацией об отзаявленном Брюэре, появилась новость о подписании еще одного легионера — Элайджи Стюарта. Проблема только в том, что времени на «объединение» с командой у легионера перед игрой против «Зенита» совсем не было. За чуть больше чем 7 минут он отличился лишь перехватом и неудачными двух— и трехочковым бросками.

— У нас есть два новичка, которым нужно влиться в состав, в том числе и Элайджа Стюарт, который прибыл к нам всего лишь вчера. Поэтому оставшиеся игры мы постараемся сделать так, чтобы те новички, которые прибыли в нашу команду, смогли понять философию нашей игры, и мы могли подготовиться к плей-офф, — рассказал на пресс-конференции главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. Примечательно, что главный тренер был спокойным всю игру, что ему несвойственно.

Второй новичок, о котором идет речь, — подписанный в конце марта Ксавьер Манфорд. Защитник уже успел сыграть с казанцами на одном паркете в игре против «Автодора»: тогда он успешно забил пять из семи «трешек», проведя в игре 24 минуты. В матче против питерцев отличиться такой результативностью Манфорд не смог — на его счету всего шесть очков за 17 минут на паркете.

Именно новички, как по мнению главного тренера, так и форварда УНИКСа Михаила Беленицкого, стали одной из причин неудачной игры.

— В моменте еще нет какого-то понимания, особенно с новыми игроками, которые еще не до конца влились. С Элайджей мы только два дня потренировались, две тренировки. [Он] не успел еще особо влиться и, понятное дело, что тяжело так играть, — заявил игрок.

Сюрприз в виде Жбанова и травма Кулагина

Еще во время разминки перед матчем стало ясно, что игра может оказаться тяжелой для казанцев, ведь на паркете готовился к игре Георгий Жбанов, который считался травмированным. То есть «Зенит» пришел к игре против казанцев без травм и с полным основным составом.

«Зенит» с первых минут активно гасил атаки казанцев и с некоторой легкостью забивал в кольцо сопернику, при этом допуская ошибки в обороне, — к середине игры команда набрала уже четыре фола. Ключевым отрезком стала концовка первой четверти, когда питерская команда совершила рывок 16:2. В результате счет оказался 32:17 в пользу «Зенита». По подборам УНИКС также существенно уступал сопернику — 3 против 11.

«Тревожным звоночком» для казанской команды стал не только отрыв соперника вперед, но и травма капитана команды Дмитрия Кулагина на последней минуте четверти. После перехвата мяча «Зенитом», лидер УНИКСа схватился за внутреннюю часть бедра, доиграл до свистка об окончании четверти и удалился, больше не вернувшись на паркет. На вопрос о состоянии игрока, Перасович не дал четкого ответа:

— Слишком рано [что-то] говорить. Мы сейчас не знаем, потому что мы не врачи и не может оценивать состояние.

Начало второй четверти выдалось нерезультативным для обеих команд — лишь один точный штрафной бросок Жбанова к исходу трех минут. По итогу вся первая половина прошла при преимуществе хозяев в диапазоне около +20 очков. У казанской команды наблюдались проблемы с организацией атак — игроки словно искали лидера, способного повести команду за собой. Особенно это было заметно в отсутствие Кулагина или Алексея Шведа в игре, когда возникали сложности с плей-мейкингом. Выглядело так, что игроки концентрировались на личных достижениях и не играли слажено, что потом подтвердил Михаил Беленицкий, назвав это фактором, повлиявшим на исход игры.

К концу четверти УНИКС начал находить свою игру, в частности наладился дальний бросок — залетели несколько трехочковых от Джалена Рейнольдса и Ксавьера Манфорда. По итогам первой половины матча счет составил 52:34 в пользу «Зенита». «Я считаю, что мы ее (первую половину, — прим. ред.) полностью провалили. Как в агрессии, так и в каком-то понимании игры», — поделился Беленицкий.

Догонялки в счете и возможная встреча в плей-офф

Начало второй половины игры ознаменовалось успешным отрезком для гостей — УНИКС уменьшил разницу в счете с 23 до 11 очков. Казанцы показали заметное улучшение игры в защите, наладили подбор мяча, хотя проблемы с потерями все еще сохранялись. «Зенит», напротив, на старте третьей четверти растерял свою точность в атаке и накопил пять персональных фолов. Однако под конец питерская команда сумела вернуть инициативу и вновь ушла в отрыв, приблизившись к отметке в 20 очков преимущества. Ключевую роль в этом рывке сыграл Ксавьер Мун.

Четвертая четверть вновь началась с отрыва УНИКСа, повторяя сценарий предыдущего отрезка матча. Под конец казанцы даже стали выигрывать — 20:15, но ситуация была все равно тяжелая. Санкт-Петербург вновь уходил в отрыв, а на табло вновь светилось +20.

— Следует понимать, что сейчас «Зенит» — совсем другая команда по сравнению с началом сезона. На данный момент питерцы выглядят лучше нас. Мы сделаем все возможное, чтобы изменить ситуацию, — заявил Перасович.

Победой над УНИКСом «Зенит» добыл себе гарантированное 3-е место в турнирной таблице, что делает более возможным встречу соперников в полуфинале плей-офф. Для этого казанцам и петербуржцам необходимо обыграть своих соперников с 7-го и 6-го мест в таблице, которые на данный момент еще не определены. В четвертьфинале Казань сыграет либо с «Уралмашем», которому проиграла в прошлой встрече, либо с московским МБА-МАИ.

Следующий матч казанцев пройдет в рамках регулярного чемпионата Лиги ВТБ, который состоится 18 апреля на выезде в Красноярске против «Енисея». Начало матча в 12:00 мск.

УНИКС — «Зенит» — 69:86 (17:32, 17:20, 13:14, 22:20)

Результативные игроки в составе УНИКСа: Джален Рейнольдс (15 очков), Алексей Швед и Андрей Лопатин (по 10 очков на каждого), Бингем Маркус (9 очков и 7 подборов).

Лучшие игроки «Зенита»: Ксавьер Мун (21 очко и 5 голевых передач), Владислав Емченко (17 очков), Андрей Мартюк (15 очков и 4 подбора), Джонни Джузенг (12 очков плюс 4 голевые передачи).