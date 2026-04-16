В Казани стартует новый сезон городского велопроката

С 17 апреля в Казани открывается сезон работы велошеринга «Зеленый город». Горожан ожидает существенное расширение парка прокатных велосипедов: в этом году количество двухколесного транспорта увеличится до 270 единиц, что на 80 велосипедов больше, чем в прошлом сезоне.

Комитет по транспорту Казани отмечает, что в прошлом году произошла оптимизация парковочного пространства в центре города, убрав 473 стоянки для самокатов и велосипедов. Эти меры направлены на повышение безопасности как пешеходов, так и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Наталья Жирнова