Первую операцию по бурению сосудов под ЭКМО провели в РКБ Татарстана

Фото: Максим Платонов

Четыре года назад у 71-летнего жителя Нижнекамска появилась одышка. А в последние месяцы мужчине стало совсем худо — каждые 100 метров ему приходилось останавливаться, чтобы отдышаться, работы по дачному участку стали даваться тяжелее.

Как сообщила пресс-служба медучреждения, на плановой коронографии в БСМП Челнов врачи выявили мультифокальное поражение артерий — множество бляшек закрывали практически все коронарные сосуды.

Провести стентирование было невозможно, поэтому мужчину отправили к кардиохирургу, чтобы решить вопрос об аорто-коронарном шунтировании. Но из-за чрезмерного лишнего веса (мужчина весил 130 килограммов) делать операцию на открытом сердце хирурги отказались — пациент мог просто не выжить. Тогда кардиологи вышли на рентгенхирургов РКБ Татарстана.

31 марта Анатолий Витальевич поступил на плановую ротационную абляцию — малоинвазивную операцию, во время которой врачи просверливают кальцинированные артерии специальным буром, восстанавливая кровоток.

Но провести операцию у рентгенхирурга Баграта Боджгуа и заведующего Андрея Терегулова снова не получилось — поражены были не только все три крупные артерии, но и основной ствол. Посовещавшись, рентгенхирурги предложили провести ту же ротационную абляцию, но уже под ЭКМО. Пока аппарат выполняет функции сердца, хирурги спокойно чистят сосуды, не опасаясь за работу кровообращения.

На операцию в РКБ пригласили анестезиолога-реаниматолога из БСМП Набережных Челнов Евгения Думаньян, который специализируется на подключении аппарата ЭКМО. Совместно с нашими анестезиологами-реаниматологами Русланом Шарафутдиновым и Юрием Пашковым за 4 часа два хирурга успешно провели операцию, установив пациенту 3 стента.

Практически сразу мужчину перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии №3 в отделение кардиологии к Фариде Ризатдиновой. Анатолий Витальевич разницу ощутил мгновенно — одышка больше не мучает. Поделился, что с третьего этажа спокойно спускается на первый и прогуливается.

Благодаря технологиям и врачам, удалось спасти пациента, чей диагноз еще пару лет назад считался бы смертельным приговором.

Никита Егоров