Минобороны РФ сообщило о производстве БПЛА для ВСУ в Европе

По данным ведомства, дроны и компоненты для них выпускаются в Великобритании, Германии, Чехии, Италии и ряде других стран

Министерство обороны России обнародовало данные о европейских компаниях и производственных площадках, задействованных, по утверждению ведомства, в выпуске беспилотных летательных аппаратов и их компонентов для Вооруженных сил Украины.

По информации ведомства, беспилотники, используемые для ударов по территории России, производятся в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.

Отдельно отмечается, что в Испании компоненты для БПЛА производятся на предприятии в Мадриде, а в Италии такие элементы выпускаются на четырех предприятиях, включая площадку в Венеции.

Также сообщается, что филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы.

Кроме того, комплектующие для беспилотников, по данным Минобороны, выпускаются предприятиями в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани планируется строительство производственного корпуса научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.



Ариана Ранцева