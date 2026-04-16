Татарстанцы не поддержали предложение Госсовета РТ о переводе стрелок на 2 часа вперед в республике

Депутат Руслан Юнусов запустил голосование среди своих читателей в социальной сети, чтобы узнать их мнение по поводу этой инициативы

Депутат Госсовета Татарстана Руслан Юнусов от ЛДПР осветил предложение своего коллеги — Альберта Ягудина (фракция КПРФ) — сдвинуть время в республике на 2 часа вперед. И запустил голосование среди читателей в своем аккаунте социальной сети. Примечательно, что большинство татарстанцев не оценили предложение Госсовета РТ о переводе стрелок.



Напомним, что, по словам Ягудина, такое решение сможет помочь снизить нагрузку на энергосистему и положительно повлиять на самочувствие людей.

В опросе поучаствовали уже 138 человек и подавляющее большинство — 129 проголосовавших — против и считают, что это, наоборот, создаст неудобства. Важно отметить, что людей не устраивает даже вариант с переводом только на 1 час — за этот вариант проголосовали три человека. Еще 11 проголосовали за и один затрудняется ответить.

— Мне кажется, что перевод времени не нужен. В будущем для бизнеса и в целом создаст проблемы. С Москвой удобно работать при таком времени, да и вся логистика завязана на столицу, — поделилась мнением одна из жительниц Татарстана под постом с голосованием.

Летом в Казани рассвет наступает около 3 часов ночи, а закат — в 20:22, из-за чего светлая часть дня используется нерационально, а соседи живут не по московскому времени. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова