Управление образования Казани прокомментировало случай с выпавшим из окна школы №98 мальчиком
В казанской школе №98 случилось трагическое происшествие — ученик выпал из окна учебного заведения. В настоящее время компетентные органы проводят всестороннее расследование инцидента, сообщает управление образования Казани.
Пострадавший ребенок находится в медицинском учреждении, где получает необходимую помощь под наблюдением квалифицированных специалистов.
— Просим быть внимательными при распространении такого рода информации, не сообщая личные данные несовершеннолетних, — заявили в управлении.
