Экологический съезд «Вода России»: что волнует отрасль и каковы ее дальнейшие планы

В Набережных Челнах стартовал двухдневный экологический съезд «Вода России». 16 апреля пройдет расширенное совещание по теме «Актуальные вопросы водопользования» с участием руководителей природоохранных ведомств из десятков субъектов Федерации, 17 апреля будет дан торжественный старт новому сезону акции по очистке от мусора берегов водных объектов для всех 89 регионов страны. Эксперты обсудят первые итоги, проблемы и вызовы реализации федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие», а также планы по расширению мероприятий. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».

На экологическом съезде «Вода России» рассмотрят все сложные вопросы и законодательные инициативы в плане водопользования, рассказал Азат Зиганшин, министр экологии и природных ресурсов Татарстана. «Это вопросы и искусственных земельных участков, и вопросы с проектными организациями, и вопросы конификации», — подчеркнул он.



Глава Минэкологии Татарстана заметил, что, несмотря на все сложности, в том числе геополитические, республика и Россия в целом продолжают работать в экологическом направлении.



В Набережные Челны на съезд приехали представители 85 субъектов России из 89, рассказал Александр Шадриков, директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ.

— Задача, которую перед нами поставил федеральный министр (министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, — прим. ред.), — собрать мнения, наболевшие проблемы от региональных министров, — рассказал он о целях мероприятия.

По его словам, любая тема, которая сегодня затрагивалась, имела отклик.



Акция «Вода России» зародилась 12 лет назад «в недрах Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации», и сейчас в ней принимают участие все 89 регионов страны, рассказал Андрей Мацуров, заместитель директора аналитического центра Минприроды.

— Акция растет, развивается и вглубь, и вширь. Мы уходим с берегов дальше на сушу и под воду, чистим уже около берегов со всех сторон. У вас [в Татарстане] есть очень хорошая практика, когда водолазы убирают со дна водоема. Есть уже подражатели в регионах, — отметил достижения республики Андрей Мацуров.

За прошлый год было проведено 28 тыс. акций, зарегистрировались 1,7 млн человек для участия. Почищено более 120 тыс. га береговых линий. «Цифры говорят сами о себе. Если перевести в километры, то это несколько экваторов Земли», — заявил спикер.

За 12 лет «достаточно много воды утекло», и руководство муниципалитета, республики и страны по-особому взглянуло на проблемы экологии, охраны водных ресурсов, заявил Наиль Магдеев, мэр Набережных Челнов. Город стоит на одной из главных водных артерий — реке Каме.

Несмотря на экономическую ситуацию, Челнам выделяют средства на благоустройство прибрежных территорий, а также на расчистку русла реки Мелекески. Экологическую повестку поддерживает КАМАЗ, выпуская электробусы и автобусы на природном газе, которые используются по всей стране.

Одна из задач, которую нужно решать в Набережных Челнах, — это вопрос строительства ливневой канализации. «К сожалению, в период строительства КАМАЗа и города только 25% городской территории получили возможность принимать ливневые стоки. Это большая экологическая проблема, требующая десятков миллиардов рублей средств на то, чтобы собирать ливневые стоки, очищать их и уже очищенными сбрасывать в водные артерии», — подчеркнул проблему Наиль Магдеев.



Гостями съезда и выездной редакции стали и представители других регионов. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан, рассказал, что регион является крупным химическим и нефтехимическим центром Приволжского федерального округа и все основные экологические вызовы связаны с этими отраслями. Республика участвует в нескольких нацпроектах, в том числе «Экологическое благополучие».

— Мы особое внимание уделяем недропользованию. Нам удалось добиться совместно с коллегами из Минприроды запрета на выдачу лицензий на россыпное золото, в Республике Башкортостан это была большая проблема. Также мы активно участвовали в проекте «Чистая страна», шесть крупных свалок в черте городов нам удалось ликвидировать, — поделился достижениями региона Нияз Фазылов.

Основная задача в Якутии — борьба с лесными пожарами, рассказал Евгений Перфильев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона. Республика — самая крупная территориальная единица в мире: площадью более 3 млн кв. км. Лесной фонд занимает 250 млн га.

В Якутии находится 1,5 млн водных объектов — 700 тыс. рек и 800 тыс. озер.

— Когда говорят: «У нас целых 10 тысяч водных объектов, а в водном реестре находится около 50% — это большая проблема». Я скажу, что у нас там 1—2%, и это уже хорошо, — посмеялся министр.

Еще один промышленный регион и сосед Башкортостана — Челябинская область. Основные направления — качество атмосферного воздуха, сохранение водных ресурсов, экологический туризм, рассказала Марина Гартвик, заместитель министра экологии региона.

— Основной вектор направлен на то, чтобы реализовывать национальный проект «Экологическое благополучие» и федеральный проект «Чистый воздух». Мы как раз в числе тех счастливчиков, тех 12 городов, которые были первыми при реализации этого федпроекта, — сказала Марина Гартвик. — Сейчас мы уже на финишной прямой.

Одной из проблем охраны водных ресурсов Краснодарского края остается необходимость принятия превентивных мер по предотвращению негативного воздействия вод, что особенно характерно для горных территорий, где сосредоточен санаторно-курортный комплекс региона. Речь о паводковых водах, пояснил Геннадий Столбов, заместитель главы Министерства природных ресурсов края.

Есть и проблема с восстановлением водности объектов, особенно это касается Азовского моря, куда стекаются стоки из малых рек не только Краснодарского края, но и близлежащих регионов.

О расчистке Мелекески рассказал Фарид Салахов, руководитель исполкома Набережных Челнов. Работа началась в 2021 году. Было разработано два проекта, так как река разделена на федеральный и республиканский участки. Первый был закончен в 2022 году, второй продолжается и по сей день.

— Это необходимо, чтобы река заново вздохнула и вернулась в тот вид, в котором ее когда-то создавала природа. Местами глубина составляла всего полметра, — подчеркнул спикер.

Фарид Салахов также заявил о планах расчистки реки Челны длиной чуть более 7 км. Проект уже готов и заявлен федеральному центру. Стоимость работ оценивается в 133,9 млн. «Надеемся, что его реализация начнется в 2027 году», — заявил глава челнинского исполкома.

Более подробно о расчистках обеих рек рассказал Ильнур Насретдинов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Причем работы на Челне могут начаться не в 2027-м, а уже в этом году — об этом сегодня республиканское Минэкологии попросило заместителя министра природных ресурсов и экологии России Максима Королькова.

— Проект готов, и мы готовы приступить. Вопрос задали, ждем ответа, — отметил Ильнур Насретдинов.

Также на мероприятии работала и выставка достижений. Так, для регулирования качества воды в реках и озерах Татарстана Минэкологии республики использует судно «Фламинго», на котором установлено оборудование питерской ГК «Наэко». Первое поколение технических решений было поставлено в РТ еще в 90-х годах и прошло уже две модернизации, последний раз — в 2022 году, рассказал представитель Группы компаний Алексей Булыгин. Также на озере Кабан в Казани, около Центра гребных видов спорта, установлен буй для анализа воды.

Спрос на такое оборудование в России растет. В планах — в этом году вместе с Минэкологии Татарстана опробовать мобильный роботехнический комплекс для обследования водоемов, рассказал Алексей Булыгин.

Неотъемлемая составляющая экологической обстановки — очистка воды. В Набережных Челнах этим занимается «Челныводоканал». Также предприятие очищает промышленные, химические и шламовые стоки, исходящие с производств КАМАЗа, рассказал главный технолог Ильдус Гильфанов.



Что касается оборудования, то в основном оно российского производства. Некоторые агрегаты, например насосы для дозировки реагентов, ввозились из-за рубежа, но им нашли аналоги в Китае. Их уже начали производить и в России, отметил спикер.