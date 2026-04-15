«Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, «всухую» пройдя минское «Динамо»

Казанцы победили в четвертом матче 3:2, в серии — 4:0

«Ак Барс» вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда победила в четвертьфинальной серии минское «Динамо» в четырех матчах — 4:0.

В четвертой игре с минчанами «Ак Барс» победил со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. У минского «Динамо» отличились Вадим Шипачев и Даниил Липский.

Во втором периоде матча судьи отменили две заброшенные шайбы форварда минского «Динамо» Виталия Пинчука. В первом случае арбитры зафиксировали удар ногой, во втором — нападающий был вне игры.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Динамо» дважды в Минске — 2:1 и 5:4 ОТ, а также в Казани — 4:0.

В полуфинале команда Анвара Гатиятулина сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и нижегородским «Торпедо».

«Ак Барс» — «Динамо» Мн — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы:

1:0 — Лямкин (Сафонов, Барабанов, 12:35);

2:0 — Яшкин (Лямкин, Барабанов, 29:33, 5х4);

3:0 — Барабанов (Семенов, Миллер, 39:01, 4х4);

3:1 — Шипачев (Лимож, Пинчук, 57:18, 6х5);

3:2 — Липский (Лимож, Пинчук, 59:15, 6х5).

Счет в серии — 4:0.

Зульфат Шафигуллин