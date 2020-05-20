Голикова отметила, что в Татарстане один из самых низких показателей смертности от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в Татарстане один из самый низких показателей летальности от COVID-19.

Среди регионов с низким показателем смертности от инфекции также оказались Тамбовская, Свердловская, Рязанская, Курская, Липецкая, Ульяновская области, Республика Тыва. Отметились также Алтай, Курганская и Сахалинская области, а также Ненецкий автономный округ, где летальные случаи не зарегистрированы.

Голикова отметила, что в России показатель смертности составляет 0,95%, что существенно ниже других стран. В Москве уже происходит существенное снижение заболеваемости, но наблюдается прирост в субъектах РФ, так как к ним эпидемия пришла на 2—3 недели позже.



Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано восемь смертей от коронавируса.