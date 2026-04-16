Роспотребнадзор: риск распространения чумы в России исключен

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила об отсутствии угрозы распространения чумы на территории России. По данным ведомства, благодаря принимаемым мерам санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в мире сохраняется опасность заражения этой опасной болезнью. В 2025 году было зафиксировано 67 случаев заболевания чумой среди людей. Недавно в американском штате Аризона был выявлен новый случай заболевания, а ранее там же зарегистрировали первый случай заражения собаки в городе Санта-Фе.

На территории России расположено 11 природных очагов чумы, семь из которых имеют трансграничный характер и находятся на территориях соседних с Россией государств — Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг активности этих очагов.

Для предотвращения распространения инфекции Роспотребнадзор проводит регулярные совместные экспедиции с научными организациями Казахстана, Монголии и Киргизии. С прошлого года начались исследования возбудителя чумы на Мадагаскаре. За последние пять лет проведено 29 практических учений с участием более 1,5 тысячи специалистов. Кроме того, служба ежегодно поставляет странам СНГ тысячи доз российской противочумной вакцины.

Ранее в Набережных Челнах были проведены учения по ликвидации чумы.

