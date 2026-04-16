В Набережных Челнах за 205 млн рублей ремонтируют канализацию с износом в 85%

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Набережных Челнах идут работы по замене напорной канализационной сети в комплексах 17а и 19. На реализацию проекта выделено более 205,8 млн рублей, сообщает Минстрой Татарстана.

Как сообщили в Главном управлении инженерных сетей РТ, существующий стальной трубопровод 1972 года постройки изношен более чем на 85%. За годы эксплуатации внутренняя поверхность труб покрылась коррозией, нарушилась гидроизоляция, что приводило к частым авариям.

В ходе реконструкции планируется проложить 2,9 км новых полиэтиленовых труб и заменить четыре насоса. На данный момент строительно-монтажные работы выполнены на четверть, завершить их планируется к августу текущего года.

Модернизация инженерных сетей улучшит качество коммунальных услуг для 38,1 тысячи жителей комплексов 17а и 19 Набережных Челнов. Стоит отметить, что в этом году в городе по нацпроекту планируется отремонтировать 15 объектов коммунальной инфраструктуры. Например, в Набережных Челнах обновят двухкилометровую канализацию за 43 млн рублей. Модернизация позволит обеспечить нормализированное водоотведение для 7335 жителей города.

Наталья Жирнова