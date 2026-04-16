В дни концертов Элвина Грея, «Женского стендапа» и Uma2rman к «Казань Экспо» запустят дополнительные электрички

Оба поезда из Казани и в Казань будут следовать без остановок на промежуточных станциях

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением концертов в Международном выставочном центре «Казань Экспо» 17, 18 и 22 апреля будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба компании «Содружество». В эти дни будут проходить концерты Элвина Грея, «Женского стендапа» и Uma2rman.

Для удобства посетителей мероприятий назначены два рейса: поезд №7602 по маршруту Казань — Аэропорт отправится со станции Казань в 18:09 и прибудет в аэропорт в 18:40. Обратный рейс №7603 по маршруту Аэропорт — Казань запланирован на 21:42 с прибытием на станцию Казань в 22:10.

Оба поезда будут следовать без остановок на промежуточных станциях. Подробнее о других мероприятиях апреля в Казани — в афише «Реального времени».



Наталья Жирнова