Татарстан привлекает все больше туристов благодаря новым маршрутам и трассе М-12

Однако в Татарстане, как и в ряде других популярных туристических регионов, сохраняется потребность в модернизации и увеличении качественного номерного фонда

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году внутренний туризм в России продемонстрировал умеренный рост — 1,6%. Это следует из данных доклада «Региональная экономика» от ЦБ. Несмотря на общее замедление темпов развития отрасли, Татарстан продолжает привлекать все больше туристов.

Регион активно развивает туристическую инфраструктуру: например, запустили новый экскурсионный маршрут в технопарк, где посетители знакомятся с инновациями в сфере электроэнергетики. Повышению транспортной доступности способствует открытие новых участков трассы М-12 «Восток».

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» продолжается расширение номерного фонда. По итогам 2025 года количество мест в классифицированных средствах размещения выросло на 15,1%. Однако в Татарстане, как и в ряде других популярных туристических регионов, сохраняется потребность в модернизации и увеличении качественного номерного фонда.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Развиваются альтернативные форматы размещения — от апартаментов до глэмпингов, ориентированных на экологический и активный туризм. При этом в периоды пиковой нагрузки в популярных туристических регионах наблюдается дефицит мест размещения.

Напомним, что популярность летнего отдыха в Казани среди туристов уменьшилась на 10%. При этом город занимает 3% в общем объеме ранних бронирований на лето по стране.

Наталья Жирнова