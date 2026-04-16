Гатиятулин с лихвой отыгрался у Квартальнова: «Ак Барс» забрал четыре победы подряд у минского «Динамо»

Легионеры дрались, судьи отменяли голы, а Барабанов набрал три очка — четвертый матч в Казани выдался огненным

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» со счетом 3:2 в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани получилась боевой: были драки, отмененные голы и интрига до последней секунды. Но команда Анвара Гатиятулина выстояла и выгрызла себе путевку в полуфинал Кубка Гагарина. Как «Ак Барсу» удалось в четвертый раз подряд обыграть «Динамо» Дмитрия Квартальнова — в материале «Реального времени».

Психологический нюанс

Третья игра серии с «Ак Барсом» едва не стала фатальной для Дмитрия Квартальнова. Уже на следующий день появились слухи, что минчане отправили главного тренера в отставку. И основной причиной такого резкого решения называли не сам результат (разгромное поражение 0:4), а жалобы легионеров команды. Источники сообщали, что иностранные хоккеисты пошли к руководству и высказали недовольство словам тренера на пресс-конференции. Квартальнов после третьего матча назвал своих игроков бесхарактерными, а игру — стыдной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В руководстве не спешили с опровержениями, да и до самого тренера было не дозвониться. Однако затем выступил генменеджер «Динамо» Олег Антоненко, который максимально расплывчато намекнул, что рулевой пока остается. Квартальнов сказал четче — вечером будет на скамейке минчан. В итоге конфликт получилось погасить, но как это скажется на игре белорусского коллектива предстояло узнать уже на льду.

Несмотря на жалобы все легионеры «Динамо» остались в составе на четвертый матч. Выделялось лишь два момента. Во-первых, стартовым вратарем заявили не Зака Фукале, а Василия Демченко. Во-вторых, из первой ударной тройки убрали Алекса Лиможа, которого передвинули во второе звено к Вадиму Шипачеву. А с Виталием Пинчуком и Сэмом Энасом вышел 20-летний Егор Бориков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Ак Барса» изменения были минимальными. Вместо отлично сыгравшего в предыдущем поединке Максима Арефьева в воротах был заявлен Тимур Билялов. Статус номера один в казанской команде голкипер не теряет даже при «сухаре» своего сменщика. Шикарный психологический нюанс от тренерского штаба, способный поднять дух вратаря.

Судьи отменяли голы «Динамо», но «Ак Барс» победил заслуженно

Начало встречи получилось по-настоящему боевым. За первые пять минут игры минчане трижды полезли в драку, каждую паузу превращая в потасовку. Уже на старте пятиминутные штрафы заработали Николас Мелош с Ксавье Уэлле у гостей и Михаил Фисенко с Никитой Дыняком у «барсов». Также были удалены Никита Лямкин, Артем Галимов, Джош Брук и Даррен Дитц. В итоге получилось так, что к шестой минуте матча у каждой команды было по 16 штрафных минут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На грубость «динамовцев» казанцы ответили забитым голом. «Ак Барс» отличился, когда хронометраж на табло миновал экватор первого периода. Лямкин отыгрался с Ильей Сафоновым и со второй попытки отправил шайбу в ворота — 1:0. Никита продлил свою результативную серию в плей-офф до восьми матчей подряд. После этого хоккея на площадке стало больше, игроки «Динамо» отчаянно побежали отыгрываться, но до перерыва счет на табло не изменился.

Во втором периоде команды продолжили удаляться. Вначале штрафом соперника не воспользовались хозяева, затем — минчане. Однако ближе к середине матча «барсы» все-таки реализовали большинство. Лямкин бросил с синей линии, а Дмитрий Яшкин подправил полет шайбы в сетку ворот — 2:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Далее судьи выписали большой штраф Артему Галимову. «Динамо» получило возможность четыре минуты разыгрывать «лишнего». И хоккеисты гостей отличились. Правда, Пинчук отправил шайбу в ворота ударом ноги — арбитры отменили гол. Он же забил в равных составах, но казанцы снова взяли удачный запрос на видеоповтор. Пинчук оказался в офсайде и счет 2:0 на табло остался прежним.

Третий период стартовал при тройном преимуществе «барсов». В концовке прошлой двадцатиминутки у казанцев отличился Александр Барабанов, который, по сути, снял вопросы о победителе матча и серии в целом. С 3:0 отыграться против поймавшего кубковый кураж «Ак Барса» нереально. Но минчане не сдались и бросили все силы на преодоление невозможного. За пару минут до финальной сирены гости отыграли одну шайбу — забил Вадим Шипачев, 3:1. А за 45 секунд до «гонга» ворота Билялова поразил Даниил Липский — 3:2. Времени сравнять не осталось — 4:0 в серии, дальше идет «Ак Барс».

Гатиятулин отыгрался за «регулярку»

«Ак Барс» гарантировал себе досрочный выход в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв минское «Динамо» четыре раза подряд. Удивительно, что казанцам хватило всего четыре матча в серии против команды, которую не могли обыграть в «регулярке» два сезона. Гатиятулин оказался умнее (или хитрее) Квартальнова и вернул должок коллеге за те поражения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Переломным для серии оказался второй матч в Минске. «Динамовцы» на характере вытащили тогда сложную игру, отыгрались на последних минутах. Однако за секунды до сирены «Ак Барс» забил и дальше забрал победу в овертайме. Про определенный надлом команды после той встречи сказал и сам Квартальнов. Тренер стал заложником психологической неустойчивости своего коллектива. А ведь от минского «Динамо» в плей-офф ждали гораздо большего, чем просто один пройденный раунд.

Гатиятулин в среду чаще всего говорил про концентрацию. Суммируя увиденное в сериях с «Трактором» и «Динамо», вероятно, именно это слово собирает в себя всю силу казанской команды. В текущем плей-офф «Ак Барс» держится цельным, монолитным коллективом, способным одолеть любого соперника.

— Я много раз озвучивал принцип работы — важна концентрация, работаем над этим. Концентрация — это когда на каждую смену выходишь собранным, не бегаешь с языком на плече по зоне, когда владеешь шайбой, а правильно проводишь эти отрезки. И важна концентрация в моменты, когда за минуту до конца третьего периода пропускаешь гол, и на скамейке ребята не выясняют, кто ошибся и кто виноват. А выходят на следующую смену, переводят шайбу в чужую зону и атакуют. Ведем работу в этом направлении, многое получается. Поэтому считаю, что все заслуженно, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Динамо» Мн — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы:

1:0 — Лямкин (Сафонов, Барабанов, 12:35);

2:0 — Яшкин (Лямкин, Барабанов, 29:33, 5х4);

3:0 — Барабанов (Семенов, Миллер, 39:01, 4х4);

3:1 — Шипачев (Лимож, Пинчук, 57:18, 6х5);

3:2 — Липский (Лимож, Пинчук, 59:15, 6х5).

Счет в серии — 4:0.

Далее «Ак Барс» ждет десятидневный перерыв. Команде Гатиятулина пока неизвестен следующий соперник по полуфиналу. Но, вероятнее всего, за право сыграть в финале Кубка Гагарина казанцам предстоит сразиться с магнитогорским «Металлургом». Пока уральцы проиграли нижегородскому «Торпедо» один матч из четырех, однако шансов у их соперника немного.

