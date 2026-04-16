Песков сообщил о планах Кремля и заявлениях по экономике
Президент еще не определил сроки послания, обсуждаются меры для роста экономики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил ряд заявлений по внутренней и внешней повестке.
По его словам, Владимир Путин пока не принял решение о сроках оглашения послания Федеральному собранию.
В Кремле также заранее предполагали, что США могут не продлить разрешение на закупку российской нефти.
Песков отметил, что у правительства есть значительное количество идей по приданию большей динамики национальной экономике. При этом совещания по экономическим вопросам с участием президента, как правило, проходят в закрытом режиме и длятся несколько часов.
Отдельно представитель Кремля прокомментировал внешнеполитическую повестку. Он назвал исчерпывающим заявление Министерства иностранных дел России относительно урегулирования вопросов с Азербайджаном. Также дипломаты отслеживают ситуацию с задержанными в Баку россиянами.
Кроме того, Песков сообщил, что в ближайшее время Путин проведет встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
