Жители Нурлата, Болгара и Буинска больше всех в Татарстане разговаривают по телефону

Если в марте 2025 года среднестатистический житель республики разговаривал по телефону 4 часа 49 минут в месяц, то в 2026 году этот показатель увеличился до 6 часов 20 минут

Жители Татарстана значительно увеличили время общения по телефону. По данным аналитиков МегаФона, за год продолжительность разговоров выросла на треть. Если в марте 2025 года среднестатистический житель республики разговаривал по телефону 4 часа 49 минут в месяц, то в 2026 году этот показатель увеличился до 6 часов 20 минут.

При этом городские жители оказались более общительными: они проводят в телефонных разговорах 6 часов 41 минуту ежемесячно. Сельские жители немного отстают — 6 часов 19 минут.

Среди городов республики лидерами по длительности разговоров стали Нурлат, Болгар и Буинск. В категории малых населенных пунктов выделяются Шланга в Дрожжановском районе, Новые Тинчали в Буинском районе и Старые Какерли в Дрожжановском районе.

Анализ межрегиональных звонков показал, что основными направлениями связи остаются Самарская область (почти 20% всех междугородних вызовов), Москва с областью (18%) и Башкирия (11%).

Примечательно, что изменилась география международных звонков: если в 2025 году лидировали Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь и Казахстан, то в 2026 году в пятерку лидеров вошли Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь и ОАЭ.

Ранее глава Нижнекамского района предупредил жителей о телефонных мошенниках. Злоумышленники представляются сотрудниками администрации и приглашают горожан на различные мероприятия.

Наталья Жирнова