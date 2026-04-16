Популярность летнего отдыха в Казани среди туристов снизилась на 10%

При этом город занимает 3% в общем объеме ранних бронирований на лето по стране

По данным исследования платформы Bronevik.com, Казань остается одним из востребованных направлений для путешествий — город занимает 3% в общем объеме ранних бронирований по стране.

Несмотря на снижение популярности столицы Татарстана на 10% по сравнению с прошлым годом, город продолжает входить в топ-10 самых привлекательных туристических направлений. Для сравнения: Санкт-Петербург лидирует с 18% бронирований, а Москва занимает 14%.

Средняя продолжительность пребывания туристов в Казани составляет около трех дней, что несколько меньше, чем в Санкт-Петербурге (четыре дня), но больше, чем в Нижнем Новгороде (два дня).

В целом по стране наблюдается рост интереса к летним путешествиям. Особенно заметно увеличилось число бронирований в Анапе — в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом спрос на отдых в Санкт-Петербурге вырос на 13%, в Москве — на 11%.

Эксперты отмечают, что ранние бронирования обычно отражают планирование более длительного отдыха, а ближе к сезону структура заказов дополняется короткими поездками выходного дня.

Напомним, что на данный момент в Казани аренда квартир на майские праздники вдвое выгоднее отелей.

Наталья Жирнова