Главное о коронавирусе на 20 мая: открытие колледжей в Татарстане, первое уголовное дело по выплатам медикам

На Сахалине у татарстанца диагностировали коронавирус

За последние сутки в Татарстане подтвердились 75 новых случаев COVID-19, из них два случая — завозные, 73 — контактные. 27 человек госпитализированы, 48 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 475 случаев, восемь человек умерли. Выздоровели за весь период 1 452 (+151 за сутки).

Татарстан на 14-м месте по числу заболевших среди регионов России.



У инженера из Татарстана, прилетевшего на Сахалин в командировку, выявили коронавирус.

По прогнозам компании InnoSTage, к 18 июля число заразившихся COVID-19 в Татарстане составит 5 113 человек. Если бы в республике не ввели ограничения, инфицированных, по статистическим расчетам, было бы в 2 раза больше.

В Нижнекамске с 30 мая начнут отправлять призывников в армию. К месту отправки солдат допускаются только родители.

Фото Максима Платонова

Театры Татарстана могут открыться в середине июля, сообщил председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев.

В казанском зоопарке «Река Замбези» из-за коронавирусных ограничений отложили переезд жирафов из Африки.

Застрявшим в Бугульме нерпам из водного шоу татарстанцы передали почти тонну рыбы. Этого животным хватит примерно на два месяца.

Татарстанским колледжам разрешили проводить очные занятия, но многие из них сомневаются в том, что откроются до конца учебного года.

Число инфицированных COVID-19 в России превысило 300 тыс. человек

За последние сутки в России выявлено 8 764 новых случая коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписали 9 262 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 308 705, а выздоровевших — до 85 392 человек.

Зафиксированы еще 135 новых смертельных случая. На данный момент от коронавируса умерли 2 972 россиянина.

Топ регионов России по числу заболевших:

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам, работающим с пациентами, заболевшими COVID-19, — по видеообращению сотрудников скорой помощи Армавира.

Больше трети россиян (35%) не считают нужным прививаться от COVID-19. 59% жителей России готовы пройти вакцинацию, сообщает ВЦИОМ.

Парикмахер в Белгородской области заразил COVID-19 более 20 клиентов.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса. Смирнов стал широко известен из-за своих резких высказываний. Так, в марте протоиерей назвал женщин, которые находятся в отношениях с мужчиной вне брака, бесплатными проститутками.

Фото Олега Тихонова

С 20 мая военкоматы России начнут отправлять призывников в войска.

В Санкт-Петербурге на время запретили церемонии прощания с умершими.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что последние 40 лет мечтал о дне, когда россияне начнут носить защитную маску в общественных местах в сезон гриппа. «Для меня это просто большое человеческое счастье, когда я вижу в Москве людей, идущих в масках, просто бальзам на сердце», — сказал Онищенко.

В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки

По состоянию на 10.20 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 900 155. Умерли 323 333 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 528 568). На второй строчке — Россия (299 941, данные еще не обновлялись). Тройку замыкает Бразилия (271 885). На четвертом месте — Великобритания (250 138). На пятой строчке — Испания (232 037).

До 60 миллионов человек окажутся загнаны в крайнюю бедность пандемией, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, невосприимчивы к коронавирусу, говорится в исследовании группы американских и швейцарских ученых, опубликованном в журнале Nature.

Кипр начнет принимать туристов с 15 июня.

В Белоруссии начали перепрофилировать больницы на обычный режим работы.

В Нидерландах на звероводческой ферме человек заразился COVID-19 от норки.

Лилия Ахкиямова