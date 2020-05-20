Завтра в Казани откроется зоопарк «Река Замбези»

Фото: Максим Платонов

Долгожданное открытие

— Завтра для посетителей открывается зоопарк. Он будет работать в обычном режиме — следите за объявлениями на нашем официальном сайте, а также во «ВКонтакте» и «Инстаграме», — проинформировали «Реальное время» в Казанском зооботсаду.



Его сотрудники поделились, как прошел период самоизоляции.

— Сложности были, потому что продолжали начислять коммунальную плату, зарплату сотрудникам. Животных кормили по расписанию, все поставки для этого осуществляли, они на самоизоляции не пострадали. Но содержание зоопарка — дело недешевое. Правда, никто из спонсоров не отказался от своих обязательств. Господдержка осуществляется. Подспорье для нас — средства с продажи билетов, они тоже брались раньше в расчет. На самоизоляции их все равно не хватало, — рассказала пресс-секретарь Казанского зооботсада Алена Варфоломеева.



Она добавила, что «за животными для нового зоопарка «Река Замбези. Африка» закреплены наши спонсоры — крупные компании РТ и некоторые почетные граждане Татарстана. Они берут на себя финансовую сторону вопроса, пока все договоренности остаются в силе».

Несколько дней назад в «Инстаграме» зооботсада появилось очень трогательное видео со львом, сопровождавшееся грустным постом о том, что зоопарк очень ждет открытия. И вот — дождались.

Пандемия задержала жирафов

В ближайшее время в зоопарк должны были привезти жирафов, но пандемия внесла изменения в график их отправки в Казань. Решение вопроса зависит только от органов государственной власти. «Как только ситуация изменится, откроются границы и возобновятся авиаперевозки, мы сможем сообщить количество животных, их пол, возраст и клички», — удерживают интригу в зоопарке. Откуда привезут таинственных жирафов, тоже не разглашается.

Кроме жирафов, ждут и других мелких и крупных животных, в том числе слонов. Спонсоры не отказываются, зверей приобретают по списку, который остался в силе, отметила Алена Варфоломеева.

Сурикаты без людей успели размножиться, а гиены стремятся к общению

На коронавирус животных не проверяли — все было изолировано, закрыто, чужих людей не было, соблюдался масочный режим, рассказала нам Варфоломеева. Все перенесли режим изоляции нормально, каждая популяция по-своему отнеслась к отсутствию посетителей. Например, сурикаты чувствуют себя прекрасно, у них родились три детеныша. А вот гиены стремятся к общению, львы льнут к стеклу.

— Вы же любите на природе уединяться, надоедает вам толкотня. И когда пальцем тыкают люди, животных тоже напрягает. У них как каникулы получились. Хуже не стало им от этого. Сотрудники ухаживают за ними, кормят — внимания людей было тоже достаточно. Но звери иногда и попрошайничают. А мы их лишили этого на время карантина. Сейчас будем возвращать к обычной жизни, — сообщил нам замдиректора по зооветчасти Александр Малев.

— Животные испытывают, конечно, стрессовые нагрузки при большом наплыве людей. Нам было даже интересно посмотреть, как они будут себя вести в отсутствие посетителей. Но некоторые хищники с любопытством выглядывали, когда разговаривали сотрудники, смотрели, кто придет, — было видно, что они хотят общения. Поэтому около высокоорганизованных животных приходилось задерживаться подольше, мы проводили с ними тренинги. На гон и брачные игры животных отсутствие людей не повлияло. Меня удивили как-то гуанако, родственники лам, обычно они держатся стадом, дружно. И вот когда они увидели меня, то побежали к решетке, встали на задние ноги, чтобы увидеть, кто идет. А вот маленькие антилопы дикдики чувствуют себя комфортнее на новой территории, где есть стекло, оно глушит звуки, они ведут себя спокойнее, — рассказала завотделом «Хищные» Светлана Курбашкина.