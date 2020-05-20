Прокуратура РТ добилась возбуждения дела на четырех основателей инвестфонда «Гафаров и партнеры»

Сегодня МВД Татарстана возбудило уголовное дело в отношении четырех организаторов инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD. Их подозревают в мошенничестве на сумму свыше 5 млн рублей, признаки преступления выявила прокурорская проверка.



Ранее надзорным ведомством установлено: с октября 2019 года по май 2020 года челнинский бизнесмен Эрик Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами как минимум шести граждан, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре республики.

Кроме того, прокуроры выявили признаки иного преступления — неправомерных действий при банкротстве, полагая, что объявленный банкротом Гафаров скрыл от конкурсного управляющего сведения о своих доходах.

Расследование дела взято на контроль прокуратуры РТ.

Как выяснило «Реальное время», кроме Гафарова статус подозреваемых в деле получили трое его партнеров — Сухоплюев, Ахметшин и Галиев.