Лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры впервые за 34 года

Эскалация напряженности между странами началась 2 марта после ударов Израиля и США по Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих переговорах между лидерами Израиля и Ливана, которые должны состояться в четверг. По его словам, стороны пытаются достичь временной деэскалации конфликта. Трамп в соцсети Truth Social отметил, что это будет первая встреча на высшем уровне за последние 34 года.

Эскалация напряженности между странами началась 2 марта после ударов Израиля и США по Ирану. В ответ движение «Хезболлах» поддержало Тегеран и начало операции против Израиля. С 16 марта израильские войска проводят наземную операцию на юге Ливана и наносят удары по ливанским городам, включая столицу.

Ранее сообщалось о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, после чего «Хезболлах» приостановило атаки. Однако после новых массированных ударов Израиля по территории Ливана движение возобновило боевые действия.

Наталья Жирнова