Казанец потерял 1,8 млн рублей из-за мошенников

Мужчина продиктовал код из СМС и перевел деньги на «безопасные счета»

Фото: Динар Фатыхов

43-летний житель Казани стал жертвой мошенников и потерял более 1,8 млн рублей, сообщает мэрия.

По данным полиции, мужчине позвонили с неизвестного номера и сообщили о якобы поступившей на его имя посылке. Для ее получения собеседник попросил продиктовать код из СМС-сообщения. Потерпевший выполнил требование.

После этого мужчине начали поступать звонки с других номеров. Неизвестные представлялись сотрудниками государственных органов и убеждали, что его пытаются обмануть мошенники. Под предлогом сохранения средств они рекомендовали оформить доверенность на получение кредита и перевести деньги на так называемые безопасные счета.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Житель Казани выполнил указания и перевел злоумышленникам более 1,8 млн рублей, часть из которых была получена в кредит. Позднее он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в Управлении МВД России по Казани.

Ариана Ранцева