Татарстан вошел в топ регионов по автокредитам в марте

В республике выдано 4,5 тыс. займов, общий рынок в РФ снизился на 1,1% за год

В России в первом квартале 2026 года было выдано 206,7 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 1,1% — с 209 тыс. кредитов. Об этом «Реальному времени» сообщили в НБКИ.

При этом в марте 2026 года зафиксирован рост выдачи. За месяц банки выдали 86,9 тыс. автокредитов, что на 10,4% больше, чем в марте 2025 года (78,6 тыс.), и на 36,0% больше по сравнению с февралем 2026 года (63,9 тыс.).

В региональном разрезе Татарстан вошел в число лидеров по количеству выданных автокредитов в марте. В регионе было оформлено 4,5 тыс. займов. Больше выдали только в Москве (7,16 тыс.), Московской области (6,32 тыс.) и Санкт-Петербурге (4,65 тыс.). Замыкает пятерку Краснодарский край с показателем 3,82 тыс. кредитов.

В ряде регионов зафиксирован заметный рост выдачи автокредитов по сравнению с мартом прошлого года. Наиболее значительное увеличение отмечено в Липецкой области (+39,4%), Рязанской области (+37,7%), Москве (+33,8%), Тульской области (+26,1%), Санкт-Петербурге (+25,3%) и Московской области (+24,9%).

Одновременно в некоторых регионах из числа крупнейших наблюдалось снижение показателя. Так, выдача сократилась в Кемеровской области (-14,8%), Самарской области (-6,0%), Оренбургской области (-3,0%), Новосибирской области (-2,7%), Волгоградской области (-2,1%) и Чувашской Республике (-0,6%).

По оценке специалистов, несмотря на рост в марте, в целом рынок автокредитования остается на относительно низком уровне. Среди факторов называются повышение утилизационного сбора, высокие процентные ставки и рост цен на автомобили. Кроме того, банки ужесточают требования к заемщикам на фоне проводимой денежно-кредитной политики, что также сдерживает спрос.

Ранее «Реальное время» писало, что за март 2026 года жители республики взяли почти 6 тысяч кредитов на машины на общую сумму 8,4 миллиарда рублей.

Ариана Ранцева