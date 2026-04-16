Рейс Казань — Сочи совершил незапланированную посадку в Минеральных Водах
Причиной изменения маршрута стали временные ограничения на выполнение полетов в аэропорту Сочи
16 апреля самолет рейса №4-412, следовавший из Казани в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной изменения маршрута стали временные ограничения на выполнение полетов в аэропорту Сочи, сообщила авиакомпания Nordwind.
После снятия ограничений воздушное судно продолжит полет в пункт назначения. Авиакомпания гарантирует предоставление пассажирам всех необходимых услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Напомним, что подобные ограничения накануне действовали и в самой Казани: из-за угрозы атаки в пяти городах республики закрывались сразу три аэропорта региона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».