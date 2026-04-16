Рейс Казань — Сочи совершил незапланированную посадку в Минеральных Водах

09:58, 16.04.2026

Причиной изменения маршрута стали временные ограничения на выполнение полетов в аэропорту Сочи

Фото: Динар Фатыхов

16 апреля самолет рейса №4-412, следовавший из Казани в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной изменения маршрута стали временные ограничения на выполнение полетов в аэропорту Сочи, сообщила авиакомпания Nordwind.

После снятия ограничений воздушное судно продолжит полет в пункт назначения. Авиакомпания гарантирует предоставление пассажирам всех необходимых услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Напомним, что подобные ограничения накануне действовали и в самой Казани: из-за угрозы атаки в пяти городах республики закрывались сразу три аэропорта региона.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также