Растения из биолаборатории и плавучая платформа: что показали на выставке в рамках съезда «Вода России»

11:15, 16.04.2026

Мероприятие проходит 16—17 апреля в Набережных Челнах

Фото: Артем Гафаров

В рамках Экологического съезда «Вода России» на площадке «IT-парка» в Набережных Челнах проходит масштабная выставка достижений и инноваций 15 российских компаний и предприятий.

Что представили на выставке:

  • ПАО «Татнефть» показала продукцию «Татнефть-Пресскомпозит»: композитные материалы и изделия, которые применяются в нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслях. Компания также представила растения из биолаборатории, которые вырастили школьники.
  • NAECO показала макет многоканальной системы измерения параметров воды «Акваториум» и плавучую платформу морского робототехнического комплекса. Эти разработки позволяют вести оперативный контроль и непрерывное измерение физико-химических параметров водной среды.
Людмила Губаева / realnoevremya.ru
  • Приволжский завод химических реагентов продемонстрировал реагенты для водоподготовки и очистки сточных вод.
  • Региональный оператор «Гринта» провел демонстрацию механической дробилки для пластика и станок для плавки.
  • ООО «Камимтех» из Воткинска представило макет винтового насосного агрегата.

Также свой опыт и наработки представили компания «Сумма Технологий Очистки Воды», «Челныводоканал»,«Татмелиорация», специализированный застройщик «Талан», движения «Будет Чисто» в РТ, «Движение первых», детский парк «Кванториум», Минлесхоз РТ, Набережночелнинская картинная галерея им. Г.М. Хакимовой и отделение Русского географического общества в РТ. На уличной выставке участники также могли увидеть электробус, водоробус, бортовой КАМАЗ, передвижную экологическую лабораторию Минэкологии и многое другое.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru
Денис Петров

