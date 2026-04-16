Растения из биолаборатории и плавучая платформа: что показали на выставке в рамках съезда «Вода России»
Мероприятие проходит 16—17 апреля в Набережных Челнах
В рамках Экологического съезда «Вода России» на площадке «IT-парка» в Набережных Челнах проходит масштабная выставка достижений и инноваций 15 российских компаний и предприятий.
Что представили на выставке:
- ПАО «Татнефть» показала продукцию «Татнефть-Пресскомпозит»: композитные материалы и изделия, которые применяются в нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслях. Компания также представила растения из биолаборатории, которые вырастили школьники.
- NAECO показала макет многоканальной системы измерения параметров воды «Акваториум» и плавучую платформу морского робототехнического комплекса. Эти разработки позволяют вести оперативный контроль и непрерывное измерение физико-химических параметров водной среды.
- Приволжский завод химических реагентов продемонстрировал реагенты для водоподготовки и очистки сточных вод.
- Региональный оператор «Гринта» провел демонстрацию механической дробилки для пластика и станок для плавки.
- ООО «Камимтех» из Воткинска представило макет винтового насосного агрегата.
Также свой опыт и наработки представили компания «Сумма Технологий Очистки Воды», «Челныводоканал»,«Татмелиорация», специализированный застройщик «Талан», движения «Будет Чисто» в РТ, «Движение первых», детский парк «Кванториум», Минлесхоз РТ, Набережночелнинская картинная галерея им. Г.М. Хакимовой и отделение Русского географического общества в РТ. На уличной выставке участники также могли увидеть электробус, водоробус, бортовой КАМАЗ, передвижную экологическую лабораторию Минэкологии и многое другое.
