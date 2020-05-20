Через неделю Госсовет Татарстана проведет заседание в честь 100-летия ТАССР

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Торжественное заседание Госсовета РТ, посвященное 100-летию ТАССР, назначено на среду, 27 мая. В этот день сто лет назад был подписан Декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике».

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: на заседание приглашены 70 человек, а не 150, как планировалось ранее. Помещения будут продезинфицированы, а участники получат средства индивидуальной защиты, передает пресс-служба республиканского парламента слова секретаря Госсовета РТ Лилии Мавриной.

«Хотя с 12 мая и началась поэтапная отмена ограничений, связанных с COVID-19, все же полной отмены пока нет», — сказала она.

Торжественное заседание будет транслироваться в прямом эфире телеканалом ТНВ. С основным докладом выступит спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин. Также планируются выступления президента республики Рустама Минниханова и руководителей парламентских фракций.