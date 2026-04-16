«Дзюба — легенда», но Артига доволен Даку и Сиве: как «Рубин» готовится к матчу с «Акроном»

В казанской команде готовятся подарить победу болельщикам в честь дня рождения клуба

Фото: Реальное время

«Рубин» продолжает подготовку к матчу 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Предстоящая игра в Казани с «Акроном» будет посвящена 68-му дню рождения казанского клуба. В честь этого в команде намерены подарить болельщикам победу. Подробности подготовки читайте в репортаже «Реального времени» с открытой тренировки «Рубина».

«Надо доказывать, что не зря идем наверху таблицы»

Настроения на открытой тренировке «Рубина» в преддверии матча с «Акроном» были гораздо лучше, чем неделю назад перед «Оренбургом». Даже обычно хмурый Далер Кузяев прошел мимо собравшихся сегодня на базе клуба журналистов с небольшой улыбкой на лице. Возможно, на это влияла погода, в Казани впервые за очень долгое время установилось вполне футбольное тепло и ярко светило солнце.

Реальное время / realnoevremya.ru

Первым к представителям прессы подошел Дардан Шабанхаджай. Хавбек пропустил значительную часть весеннего отрезка из-за травмы и теперь горит желанием скорее вернуться на поле. Отвечать албанцу пришлось дольше обычного, вопросов накопилось много. Но говорил Дардан менее боевито, чем выглядел, дипломатично избегая острых углов.

— Я рад, что выздоровел, чувствую себя прекрасно. Готов помочь своей команде на поле. Надеюсь, что это удастся сделать в ближайшее время. Что ждать в матче с «Акроном»? Нам нужно демонстрировать собственное превосходство, доминировать, показывать свои сильные качества. Надо доказывать, что не зря находимся наверху турнирной таблицы, — цитирует слова Шабанхаджая корреспондент «Реального времени».

«Задача минимум — победа»

Возможно, секрет превосходного настроения в команде кроется в том, что ближайшая игра с «Акроном» станет праздничной. Матч в субботу будет посвящен дню рождения клуба. Главный тренер «Рубина» Франк Артига в разговоре с журналистами заявил, что в честь этого его подопечные постараются добыть три победных очка.

— Задача минимум — хотим подарить клубу три очка в матче с «Акроном». Мы должны воссоздать ту радость, которая была у болельщиков после наших побед над «Краснодаром» и «Локомотивом» этой весной, — сказал Артига журналистам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Говоря о предстоящем сопернике, тренер «Рубина» подметил, что для «Акрона» матч будет важным с точки зрения борьбы за выживание. Артига считает необходимым подойти к игре с максимальной серьезностью, избежав недооценки.

— Мы знаем атакующий потенциал «Акрона». К сожалению для них, они провели последний отрезок чемпионата не столь успешно. Но мы помним, что совсем недавно расстояние между нашими клубами в таблице составляло всего два очка. Понимаем опасность «Акрона». Осталось всего шесть туров, им нужно биться за сохранение «прописки». Для них эти шесть матчей будут как шесть финалов. К тому же в их составе имеются мастеровитые игроки с большим опытом, — оценил Артига потенциал волжан.

Но следует добавить, что при подготовке тренерский штаб акцентирует свое внимание больше на действиях своей команды. В клубе рассчитывают потихоньку перейти в режим, когда «Рубин» начнет со всеми играть с позиции силы.

Вуячич и Даку дали эмоций

На поле эмоций было еще больше. В течение открытых для прессы 15 минут «зажигали» Игор Вуячич и Мирлинд Даку. Первый сравнивал своих партнеров с мировыми звездами: вот ты — Роналдиньо, ты — Лионель Месси, а ты вообще Винисиус! Второй был мегаактивен. Вначале отбил «кулачки» журналистам, затем влезал во все «квадраты», а на занятиях с мячом норовил сыграть красиво — то пяткой пас отдаст, то в стиле кунг-фу Златана Ибрагимовича примет пас. Выглядело это интересно и ярко.

Отдельно от команды занимался Алексей Грицаенко. Защитник совершал неспешную пробежку вдоль поля из-за небольшого повреждения. При этом тренерский штаб не стал говорить, будет ли готов футболист к игре с «Акроном». Впрочем, на позицию защитника в команде достаточно претендентов. В основной группе тренировались Александар Юкич, Марат Апшацев, которые уже давно не выходили на поле в официальных матчах.

Артига больше находился со своими помощниками, по всей видимости, обсуждая детали тренировки. Затем испанец направился в сторону одних ворот и начал самостоятельно передвигать тренировочные манекены. Видеть такое было немного странно, главные тренеры редко занимаются таким сами, предпочитая нагружать этим делом администраторов или кого-то помладше по рангу.

Реальное время / realnoevremya.ru

А на соседнем поле шла тренировка «рубиновой» команды из Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Юные воспитанники «Рубина» занимались под руководством легендарного нападающего, ныне их тренера Александра Бухарова. Футболисты отрабатывали розыгрыш стандартов, но замыкать подачи долго не получалось. Бухаров не выдержал и на своем примере показывал, как надо забивать с угловых. Правда, удары больше шли по воробьям.

Тут же рядом находились тренеры «Рубина-2» Андрей Федоров и Андрей Рыжиков. Отныне команды из структуры клуба тренируются в одно время с основным составом. Такой шаг выглядит логичным и более продуктивным. При желании тот же Артига может привлечь молодых игроков к тренировке с «Рубином», например, при нехватке футболистов определенной формации или позиции. Правда, сейчас в основе казанцев насчитывается около 35 игроков — явно больше, чем надо.

Дзюбы в «Рубине» летом не будет

Большое внимание на открытой тренировке было уделено ударной силе «Акрона» — Артему Дзюбе. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбольной России и не падает ниже определенного уровня даже в 37 лет. Летом у него истекает контракт с клубом, и он станет свободным агентом. Однако Франк Артига пресек все разговоры — Дзюба ему не нужен даже бесплатно.

— У нас хватает игроков на эту позицию. В моем распоряжении имеются отличные нападающие Мирлинд Даку, Жак Сиве, Даниил Моторин и Энри Мукба. Нам не нужно усиление на позицию центрфорварда, — сказал Артига, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что Шабанхаджай в беседе с журналистами назвал Дзюбу легендой, добавив, что Артема прекрасно знают даже за рубежом. Но Артигу поддержал и спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба: этого форварда в Казани летом не будет. Чем на это ответит нападающий «Акрона»?