Нарышкин предупредил о напряженности у границ Союзного государства

Глава СВР указал на милитаризацию Польши и Балтии и риски эскалации на Ближнем Востоке

Обстановка на границе Союзного государства остается очень напряженной, а в Польше и странах Балтии усиливается милитаризация экономики. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, Россия и Белоруссия продолжают активно обмениваться разведданными на фоне сохраняющейся угрозы международного терроризма.

Нарышкин также отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может достичь предела и привести к самым тяжелым последствиям, которых мировому сообществу следует избежать. Он связал причины напряженности в регионе с колониальным мышлением западных стран, прежде всего США.

Глава СВР провел параллель между текущей милитаризацией Польши и стран Балтии и ситуацией накануне Второй мировой войны, напомнив, что нападение на Польшу было совершено с Запада.

Комментируя ситуацию на Украине, Нарышкин заявил, что Россия неоднократно подтверждала стремление к мирному урегулированию. По его словам, страны ЕС выступают против такого сценария, поскольку «заложились» на продолжение конфликта.

Он также отметил, что в случае достижения договоренностей между Россией и Украиной на условиях Анкориджа жители Европы могут осознать, что их вводили в заблуждение относительно перспектив стратегического поражения России, что способно вызвать серьезные политические последствия.

По оценке Нарышкина, украинские вооруженные силы в перспективе могут утратить способность к организованному сопротивлению, после чего будет установлен мир.

Говоря о международных переговорах, он отметил, что первый раунд консультаций между Ираном и США в Исламабаде свидетельствует о понимании в Вашингтоне риска тупиковой ситуации. Второй раунд переговоров, как ожидается, пройдет в четверг, и Россия рассчитывает на постепенный позитивный результат.



Ариана Ранцева