В Туапсе в результате атаки БПЛА погибли двое детей

В результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный дом, в сочинском поселке Лоо также зафиксированы падения обломков БПЛА

В ночь на 16 апреля в Туапсе произошла террористическая атака с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате удара по жилым домам погибли двое несовершеннолетних — дети 5 и 14 лет. По предварительной информации, еще двое взрослых получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Кондратьев выразил глубокие соболезнования семьям погибших и поручил главе муниципалитета оказать всю необходимую поддержку. В результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный дом. Для жителей, оставшихся без жилья, разворачивается пункт временного размещения. Кроме того, обломки беспилотников упали на территории предприятий в районе морского порта.

В сочинском поселке Лоо также зафиксированы падения обломков БПЛА. В одном из случаев поврежден навес и выбиты окна в двухэтажном доме, однако пострадавших нет.

Напомним, что накануне в результате атаки БПЛА на промзону Башкирии погиб водитель пожарной охраны.

Наталья Жирнова