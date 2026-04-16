23% подростков из Казани подрабатывали в течение учебного года

Чаще всего школьники 14–17 лет работали курьерами и разнорабочими

Фото: Артем Дергунов

23% родителей подростков из Казани в возрасте 14—17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение текущего учебного года. В свободное от учебы время школьники чаще всего работали курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений общественного питания, сообщает сервис SuperJob.

По данным опроса, в 40% случаев подростки находят работу самостоятельно. Еще 23% родителей лично помогли детям с трудоустройством. Через друзей подработку нашли дети 12% респондентов, а в 10% случаев содействие оказали работники учебных заведений.

Среди наиболее распространенных видов занятости во время учебного года также отмечаются работа официантом или бариста, помощником администратора, продавцом и аниматором.

29% родителей заявили, что их ребенок планирует работать в летний период. В числе наиболее популярных летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане 16 541 выпускник уже обеспечил себе право сдавать ЕГЭ.

Ариана Ранцева