В Казани завершено подключение первой очереди конного комплекса

Работы выполнены методом ГНБ с сохранением ландшафта и зеленых насаждений

В поселке Мирном завершено подключение объектов первой очереди современного конноспортивного комплекса на базе клуба «Казань». Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-служба СВСЭС.

Для обеспечения электроснабжения была установлена двухтрансформаторная блочная комплектная подстанция мощностью 1250 кВА, что позволяет создать необходимый резерв и обеспечить стабильную работу объектов. К комплексу проложены кабельные линии напряжением 6 кВ.

Работы по прокладке кабельных линий выполнены методом горизонтально направленного бурения. Такой подход позволил сохранить существующий ландшафт и минимизировать воздействие на зеленые насаждения. Все мероприятия проведены в плановом режиме и в соответствии с графиком строительства.

Проект реализуется поэтапно. В рамках первого этапа уже построены две конюшни, хранилища для сена и зерна, а также специализированный манеж для занятий иппотерапией.

В дальнейшем предусмотрено строительство административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта и других объектов инфраструктуры. В настоящее время ведется подготовка ко второму этапу, который расширит функциональные возможности комплекса.



Ариана Ранцева